اليوم .. التنظيم والإدارة يعقد مؤتمر عن تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة

ينظم الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة الأحد القادم، ندوة حول إدارة تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة بالقاعة الكبرى بمركز إعداد القادة الحكومى.



ويحضر الندوة اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق والدكتور صفوت الشيخ رئيس جمعيات التنمية المحلية و المهندس حسين صبور و الدكتور صديق عفيفي.



وكان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أصدر قرارا بتشكيل لجنة لوضع خطة انتقال الجهاز والعاملين به إلى مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وتكليفها باتخاذ الإجراءات والتدابير الخاصة بالاستعداد للانتقال المرن للمقر الجديد.