بالفيديو.. السيسي لأحد الجنود: "مفيش رأي عايز تقولهولي.. أنا تحت أمرك"

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس أثناء جولته بالدراجة الهوائية في مدينة شرم الشيخ منذ يومين.

وتوقف الرئيس، عند إحدى النقاط الأمنية بمدينة شرم الشيخ، وصافح بعض المجندين من القوات المسلحة والشرطة.

وقال أحد الجنود للرئيس: "أنا مش مصدق نفسي أني واقف قدام رئيس الجمهورية"، ليرد السيسي: "أنا واحد منكم، أنا تحت أمرك، أنتم شباب مصر، وأنتم الأمل"، مستدركا: "مش محتاج أي حاجة؟ مفيش رأي عايز تقولهولي".

وفي نهاية حديث الرئيس قال للجنود: "ربنا يحميكم أنتم، خلوا بلكم، أنا جاي أشوفكم أنتم".