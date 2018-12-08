مجدي يعقوب للشباب: أنتم الحاضر والمستقبل والأمل

كتب يوسف عفيفي:

قال الدكتور مجدي يعقوب، الجراح العالمي، إن مصر تمتلك كفاءات وشباب لديهم القدرة على لتغيير الواقع للأفضل بالعلم والمعرفة، كونهما أساس تقدم الشعوب، مؤكدا أن مصر كلها تعتمد على الشباب.

وأوضح يعقوب لمصراوي، على هامش احتفال الجامعة البريطانية بمصر بتخريج أول دفعة لطلاب كلية الإعلام، وافتتاح واحة العلوم والتكنولوچيا، أن الاكتشافات العلمية أفضل شئ في العالم لأنها تنفع الجميع، والمجتمع والعلم تابعين لبعضهما البعض وهما مبنيان على المعرفة، كما أن مصر بها كفاءات وأبناء وشباب يجب أن يواكبوا الثورة العلمية ويتماشوا معها كون المجتمع والعلم واحد.

وقال، إن احتفال الجامعة البريطانية بمصر، بتخريج أول دفعة لطلبة الاعلام بالجامعة شي جميل، والشباب أهم شئ في مصر كونهما الحاضر والمستقبل، موضحا أنه من غير للعلم والاستقرار والأبحاث العلمية لن يكون هناك تقدم، متابعا: "الخير قادم في المستقبل بالصبر والعمل والعلم".

ووجه يعقوب رسالة للشباب المصري قائلا: "أنتم الأمل والمستقبل والنجاح، واحتفال الجامعة البريطانية بتخريج اول دفعة لطلبة كلية الإعلام شي عظيم وهو يوم جميل للعلم من أجل هؤلاء الشباب الذين سيبتكرون فيما بعد ويرفعون من شأن العلم وهما الحاضر والمستقبل كما ذكرت آنفا".

وتفتتح الجامعة البريطانية في مصر، اليوم السبت، واحة العلوم والابتكار، كأول واحة للعلوم في مصر بالمعايير الدولية، لتنمية مهارات وقدرات شباب الجامعات والباحثين في الإبتكار والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا.

يأتي ذلك بالشراكة مع أكاديمية الشروق ومؤسسة تاس بارك الصينية (Tus Park) والتي تمتلك أكبر واحة للعلوم في العالم، وتحتوي على ما يزيد عن 400 شركة منها الشركات العالمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب.

هذا البرنامج في إطار خطة الجامعة البريطانية لدعم إستراتيجية الدولة 2030 الهادفة لعمل نقلة نوعية لمصر في شتى المجالات والقطاعات من خلال تعظيم الاستفادة من كافة الثروات سواء البشرية أو المادية، وخلق فرص عمل للشباب المبدع ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.​