وزيرة الهجرة: انعقاد مؤتمر"مصر تستطيع.. بالتعليم" بمدينة الغردقة ديسمبر الجاري

القاهرة- أ ش أ:

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مؤتمر "مصر تستطيع.. بالتعليم" سيعقد بمدينة الغردقة يومي ١٧و١٨ ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت مكرم وفقا لبيان للوزارة اليوم الخميس - أن هذه المؤتمرات تأتي ضمن تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بربط علماء مصر وأصحاب الإنجازات الدولية بقضايا الوطن ومشكلاته والاستعانة بهم في حل هذه القضايا والمشكلات، وفي تطوير حياة المصريين بجميع المجالات، وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030 ".

وأضافت الوزيرة أن المؤتمر يجمع عددًا من العلماء والخبراء المصريين الذين حققوا إنجازات كبيرة في مجال التعليم بكافة مراحله ، مشيرة إلى أن عقد هذا المؤتمر جاء نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وقيادتها بقضية التعليم وبناء الإنسان المصري .

وتعتبر هذه النسخة الرابعة للمؤتمر ، حيث عقدت النسخة الأولى في ديسمبر 2016 بمدينة الغردقة تحت عنوان "مصر تستطيع بعلمائها وخبرائها"، واستضافت القاهرة النسخة الثانية للمؤتمر في يوليو2017 تحت عنوان "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وخصصت دورته للاستعانة بنابهات مصر في الخارج تماشيا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017 عاما للمرأة المصرية، أما النسخة الثالثة، فاستضافتها مدينة الأقصر في فبراير 2018 تحت عنوان "مصر تستطيع بأبناء النيل"، وناقشت تحقيق التنمية العمرانية الشاملة للريف المصري وحسن إدارة الموارد المائية. ​