وزيرة الهجرة: مطالب الجالية المصرية تحظى بأقصى درجات الاهتمام والدراسة الجادة

القاهرة- أ ش أ:

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن مطالب الجالية المصرية بالأردن تحظى بأقصى درجات الاهتمام والدراسة الجادة، ووعدت بنقل مطالب الجالية للجهات التنفيذية المختلفة وعلى رأسها وزير العمل الأردني، الذي من المقرر أن تلتقيه وزيرة الهجرة اليوم في عمّان لتنسيق الجهود حول قضايا الجالية المصرية المقيمة في الأردن.

جاء ذلك أثناء لقاء الوزيرة بالجالية المصرية بالأردن مساء أمس، على هامش زيارتها للعاصمة الأردنية عمّان لحضور مؤتمر "نساء على خط المواجهة".

أوضح بيان للوزارة، اليوم الخميس، أن الوزيرة وجهت الشكر، خلال اللقاء الذي حضره السفير شريف كامل سفير مصر بالأردن وأعضاء السفارة المصرية، لأعضاء الجالية على مشاركتهم الفاعلة في التصويت بالانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس الماضي، معربة عن تقديرها إلى ما تكبده بعضهم من عناء أثناء الذهاب للتصويت لبُعد بعض المدن عن العاصمة، وأن جهودهم بمثابة رسالة قوية للمصريين بالداخل تؤكد أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن وخط الدفاع الأول له بالخارج.

كما ثمنت الوزيرة جهود الدولة في مكافحة الإرهاب بالتزامن مع تحقيق التنمية الشاملة المستدامة من خلال مشروعات قومية كبرى تسابق بها مصر الزمن وسط كافة التحديات المختلفة التي تواجهها.

واستعرضت مكرم - خلال اللقاء - دور وزارة الهجرة وأهم الملفات التي تتولاها والخدمات التي تقدمها للمصريين بالخارج من أجل التواصل معهم، كإطلاق المبادرات مثل "اتكلم مصري" و"اسأل الوزيرة"، وسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، ومنتدى "أجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، والمظلة التأمينية للمصريين بالخارج، ومؤتمر الكيانات المزمع انعقاده.

وخلال اللقاء أجابت الوزيرة على كافة الأسئلة والطلبات التي تقدم بها أعضاء الجالية، والتي تركزت أغلبها حول موضوع تقنين الأوضاع وتصويبها، وبراءة الذمة وملف المصريين المتزوجين من أردنيات، والتأمين الصحي للمصريين في الأردن، وطلبات بخفض رسوم استخراج تصاريح العمل، وغيرها من المواضيع الهامة.

وردًا على سؤال بعض أعضاء الجالية عن الفرص المتاحة في مصر حال رغبتهم في العودة، أشارت مكرم إلى التنسيق مع وزير التنمية المحلية في هذا الصدد من أجل عقد مؤتمر للمحافظات لعرض المشروعات المتاحة وفرص العمل المتوفرة لدى كل محافظة لتشجيع أبنائنا العائدين من الخارج على الالتحاق بها.​