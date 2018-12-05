"ذروة الموجة غدًا".. الأرصاد تحذر المحافظين والمواطنين من طقس الخميس

كتب- محمد عبدالناصر:​

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد تغيرات كبيرة حتى يوم الجمعة المقبل، موضحًا أن ذروة الأمطار وانخفاض الحرارة ونشاط للرياح يكون غدًا الخميس.

وسقطت أمطار غزيرة على عدة محافظات اليوم الأربعاء، وسط نشاط لحركة الرياح.

وأضاف عبدالعال، لمصراوي، أنه بداية من يوم الجمعة تنحسر الأمطار على الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، على أن يبدأ التحسن في الأحوال الجوية من يوم السبت المقبل.

وأكد أنه تم إبلاغ كافة المحافظات والجهات المعنية بالتوقعات المتوقعة للطقس خلال الأيام المقبلة، مطالبا المواطنين بتوخي أقصى درجات الحذر والالتزام بكافة تعليمات المرور حفاظا على سلامتهم.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الخميس طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء وتكون رعدية وغزيرة أحيانا.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بالبرودة والطقس، كما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.