وزير الآثار: 20 بعثة إيطالية تعمل في مصر



كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- إسلام فاروق:

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن مؤتمر البعثات الإيطالية الأثرية التي تعمل في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، يعقد للعام الثاني على التوالي بالتنسيق مع السفارة الإيطالية والمركز الثقافي الإيطالي ومعهد الآثار الإيطالي؛ بهدف تنظيم مؤتمر دولي للبعثات الأثريةالإيطالية العاملة في مصر ومنطقة البحر المتوسط، وجاء اتعقاد المؤتمر في مصر بسبب ريادتها الطبيعية للآثار.

وأكد العناني، على هامش المؤتمر، أن علاقة مصر بإيطاليا ليست منذ عشرات السنوات فقط بل تمتد لآلاف السنوات بتميزها الدائم وستستمر في التميز.

وأوضح أن علماء ورجال الآثار الإيطاليين يعملون في مصر منذ أكثر من قرنين من الزمان ومصر لديها 20 بعثة أثرية إيطالية، وتوصل علماؤها للعديد من الاكتشافات.

ونوه إلى أن وزارة الآثار افتتحت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وسيجرى انتقاله في مكات اخر لاستكمال عرض

60 ورقة بحثية حول طبيعة عمل البعثات الأثرية سواء في مصر أو منطقة البحر المتوسط بالإضافة الى عروض وورقات بحثية للأثريين المصريين وبعض أساتذة الآثار وهو فرصة حقيقية للتبادل بين الجانبين.

وافتتح وزير الآثار، صباح اليوم، أولى فعاليات المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية الأثرية التي تعمل في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط بمقر وزارة الآثار بالزمالك.

حضر المؤتمر، الدكتور هشام الليثى مدير إدارة البعثات، والسفير الإيطالي بالقاهرة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة.