مفتي الجمهورية: عمل فتحات في القبور لإخراج رائحة الموتى غير جائز شرعا

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن إحداث فتحات في القبور بحجة إخراج الرائحة من داخله، لا يجوز شرعا.

وأضاف مفتي الجمهورية في فتوى له، نشرها الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية، أنَّ من تمام الدفن، أن تُسَدَّ جميعُ فُرَجِ القبر وتُغلقَ منافذُه؛ صِيانةً لجسم الميت وكتمًا للرائحة؛ كما ورد في السنة، وفعَلَه السلفُ الصالح رضوان الله عليهم، وتواتر عليه عملُ المسلمين عبر العصور.

وشدد مفتي الجمهورية، على أنَّ كتم رائحة الميت داخل قبره مِن مقصود دفنه؛ منعًا من انتشارها المستلزم للتأذي بها.