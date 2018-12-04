"البنك الأوروبي" يوافق على تمويل تطوير الخط الأول للمترو

القاهرة - أ ش أ:

بحث الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الثلاثاء، مع وفد البنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية EBRD برئاسة آلان بايلوكس نائب رئيس البنك، التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وناقش الجانبان - خلال الاجتماع - التعاون في عدد من المشروعات مثل تطوير وتحديث الخط الأول للمترو، حيث وافق البنك على المساهمة في تمويل هذا التطوير بمقدار 205 مليون يورو خاصة مع الأهمية الكبيرة لتحديث وتطوير هذا الخط، حيث أوضح عرفات أن إعادة التأهيل ستتم على مرحلتين تشمل الأولى البنية التحتية والأنظمة والإشارات، وتشمل الثانية الوحدات المتحركة.

كما ناقش الجانبان مشروع توريد 6 قطارات للخط الثاني للمترو، حيث تم أخذ موافقة البنك على التقرير المالي للمشروع.

وتطرقت المباحثات إلى التعاون في مجال السكك الحديدية حيث يمول البنك شراء ٦ قطارات سكة حديد جديدة، وسيتم إنهاء الترسية الخاصة بها مع نهاية هذا الشهر، كما تمت مناقشة موقف التعاقد مع استشاري مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد، وكذلك إمكانية التعاون في تطوير قطار أبو قير بالإسكندرية خاصة وأن البنك قدم منحة لعمل الدراسات الخاصة بتطوير هذا الخط بقيمة 950 ألف يورو.

وتنازل اللقاء - كذلك - مناقشة فرص تمويل البنك للدراسات الخاصة بازدواج وتحديث نظم الإشارات بخط (إيتاي البارود/ المناشي/ إمبابة)، نظرا للحاجة الكبيرة لازدواجه لاستيعاب الكثافة العالية للركاب والبضائع، خاصة وأنه من المقرر إنشاء وصلة سكك حديدية جديدة تربط بين الخط وميناء 6 أكتوبر الجاف؛ مما سيزيد من حجم المنقول من البضائع بهذا الخط.

وفيما يتعلق بالتعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري، استعرض وزير النقل بعض المشروعات مثل مشروع محطة الحاويات بميناء دمياط، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بعمل دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية الجديد عن طريق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وميناء هامبورج.

ولفت إلى أن هذا المخطط سيسهم في تطوير صناعة النقل البحري وتفعيل دور الموانئ البحرية وتحسين فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصري وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية.

حضر اللقاء جانيت هكمان المدير التنفيذي للبنك بالقاهرة، والدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والدكتور خالد حمدي مساعد أول وزير النقل، وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.