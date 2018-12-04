"العاصمة الإدارية": أنفقنا مئات المليارات والدولة لم تتحمل جنيها واحدا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية بالشكل المطلوب تكلف مئات المليارات، وأعمال البنية التحتية وصلت إلى 100 مليار بينما الحي الحكومي تصل تكلفته إلى 40 مليار جنيه.

وأضاف الحسيني، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن الدولة لم تتحمل جنيهًا واحدًا من ميزانيتها الخاصة في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، لكن المشروع هو من يصرف على نفسه.

وأوضح الحسيني، أن الشركة تحملت العديد من المهام وأهمها تحمل تكاليف تنفيذ مشروعات المرافق والمشروعات التنموية الكبرى، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإنفاق على تلك الأعمال من موارد الشركة وعوائد بيع الأراضي.