الأهلي يطالب البرلمان باستحداث محكمة رياضية مختصة

القاهرة- مصراوي:

استعرض عدد من ممثلي الأندية الرياضية، ملاحظاتهم بشأن قانون الرياضة، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أشرف رشاد.

وقال إبراهيم الكفراوي، ممثل النادي الأهلي، إن القانون بعد التطبيق اتضح أن فكرة التعديل قائمة فيما يخص الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ولابد أن تكون هناك سهولة ويسر في عقد الجمعيات لإجراء تعديل بعض الكلمات أو الحروف في لائحة النادي على سبيل المثال.

وأشار ممثل النادى الأهلى، إلى أن مركز التحكيم بالقانون لابد من إعادة النظر فيه مرة أخرى، خاصة أن التحكيم لابد أن يتفق الطرفان على المحكم وإذا كان هناك خلاف بين أحد الأطراف أصبح الحكم غير ملزم، وهذا ما هو قائم بالفعل، مطالبا بمحكمة رياضية مختصة قراراتها ملزمة لمنع التداخل وتضارب المصالح أوالتدخل الحكومي.

وقال حسان الشربيني، ممثل نادي الإنتاج الحربي، إن قانون الرياضة الجديد لم يحدد الجهة المشرفة على الجمعية العمومية بشكل صريح مباشر، متابعا: "هل هي اللجنة الأولمبية أم وزارة الشباب والرياضة"؟

ومن جانبه، قال حسن عمار، ممثل نادي المصري، إن قانون الرياضة الجديد به بعض الثغرات التي يجب الانتباه لها وتعديلها، مطالبا بإلغاء ضربة القيمة المضافة على الأندية، مؤكدا أنها تؤثر على الأداء المباشر للأندية فى مصر.

وأشار عمار، إلى أن مركز تسوية المنازعات الرياضية يوجد به تضارب في المصالح بين تشكيل المركز ودور اللجنة في اختيار رئيس المركز، بالإضافة إلى عدم وجود آلية أو بند يلزم كل الأطراف بتنفيذ الأحكام الصادرة عنه.