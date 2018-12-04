اتحاد الكرة يستعرض ثغرات قانون الرياضة أمام البرلمان

القاهرة- مصراوي:

قال النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن هناك ملاحظات على قانون الرياضة الجديد منذ صدوره، وتم الكشف عنها مع التطبيق الفعلى للقانون، مشيرا إلى أنه كمدير تنفيذي لاتحاد الكرة لمس وجود ثغرات في القانون عند تطبيقه، والتي تعد معوقات لتنفيذه، وأن تعديل تلك الملاحظات يصب في مصلحة الأندية.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة أشرف رشاد، رئيس اللجنة، للاستماع الى مقترحات ممثلي الأندية الرياضية حول تعديل قانون الرياضة.

وأضاف سويلم، كنت تقدمت بمشروع قانون جديد للرياضة، إلا أننى جمدته، بعدما بادرت لجنة الشباب والرياضة، بإعلانها عن عقد جلسات استماع حول تعديل القانون، وسوف اكتفي بـ التقدم بمقترحات حول تعديل بعض المواد التي لدى ملاحظات بشأنها.

وأوضح سويلم، أن ملاحظاته تأتى حول أمرين هامين، يخصان الأندية، وهما التحكيم وفض المنازعات، والجمعيات العمومية، نافيا وجود أي أمور شخصية تتعلق بتلك الملاحظات.

وتساءل، كيف أقلص صلاحيات وزارة الشباب والرياضة الممثلة للدولة، في القانون، لصالح اللجنة الأوليمبية، التي قد يتعلق الأمر بها بالميول الشخصية، باعتبارها لجنة منتخبة، مستشهدا بما حدث خلال الفترة الأخيرة حول القرارات الصادرة ضد النادى الأهلى.

وحول مركز التحكيم وفض المنازعات، أوضح أن اللجنة الأوليمبية أصبحت هي المتحكمة فيه، كما أنه لا توجد آليات لتنفيذ قرارات لجنة التحكيم، مطالبا، بضرورة أن يكون التحكيم، من خلال هيئة مستقلة، مع وجود آليات لتفعيل قراراتها.