افتتاح "إيديكس 2018".. أبرز عناوين صحف القاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات، جاء على رأسها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".

وأبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" افتتاح الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، فعاليات معرض "إيديكس 2018" في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات، حيث بدأت مراسم الافتتاح بعرض فيلم تسجيلى "مصر القوة والسلام" تناول المكانة التاريخية والاستراتيجية لمصر وتطور جيشها، في التسليح والصناعات العسكرية.

وأشارت الصحف إلى تفقد السيسي عدد من أجنحة المعرض، والتي تحوي أرقى ما وصل إليه العلم وتكنولوجيات الدفاع والتصنيع العسكري، وتوقف باهتمام عند عدد من المنتجات المعروضة، كما تفقد القائد الأعلى جناح مصر، حيث قدم اللواء طارق سعد رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة عرضًا تفصيليًا، لخطط التطوير والتحديث التي تنتهجها القوات المسلحة، وأبرز الأسلحة والمعدات بالمعرض، والذي يقام لأول مرة بمصر، ويضم أكثر من 376 شركة ومؤسسة عسكرية من 41 دولة حول العالم، فى ٢١ جناحا، ويحضره أكثر من 10 آلاف زائر.

ولفتت الصحف إلى إلقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كلمة أعرب فيها عن فخره واعتزازه برعاية الرئيس السيسى هذا الحدث العالمي.

وحول مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، أبرزت صحيفة "الأهرام" إعلان وزارة الصحة والسكان، فحص أكثر من نصف مليون مواطن في ثاني أيام المرحلة الثانية من المبادرة.

ونقلت عن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قوله " إن إجمالي من تم فحصهم في إطار المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها قبل قرابة شهرين وصل إلى 12.5 مليون مواطن، حتى مساء أمس الأول، موضحا أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

فيما أبرزت جريدة "الأخبار" إعلان وزارة التضامن براءة مستشفى سرطان الأطفال "57357" من الاتهامات التي جاءت في مقالات بعض الكُتاب وترددت في وسائل الإعلام، التي تم التأكد من عدم صحتها.​