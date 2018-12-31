​الصحة: فحص 24 مليون مواطن في حملة القضاء على "فيروس سي" حتى الآن

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه قرابة 24 مليون مواطن جرى فحصهم منذ بداية مبادرة "100 مليون صحة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل القضاء على فيروس سي.

وأضاف مجاهد، في تصريحات لبرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المبادرة عبارة عن 3 مراحل انتهت المرحلة الأولى وبدأت المرحلة الثانية منها، لافتًا إلى أنه جرى فحص قرابة 11 مليون مواطن منذ بداية المرحلة الثانية من المبادرة، منهم 4 ملايين مواطن جرى فحصهم في محافظة القاهرة.

وقال إن نحو 523 ألف طالب في مرحلة الثانوية العامة جرى فحصهم منذ انطلاق المرحلة الثانية للمبادرة حتى ظهر اليوم.