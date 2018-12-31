​قرار جمهوري بتعيين عبدالفتاح سعود نائبًا لرئيس جامعة عين شمس

كتب- محمد قاسم:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين الدكتور عبد الفتاح فتحي عبدالفتاح سعود نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لقطاع شئون التعليم والطلاب، اعتباراً من 29 ديسمبر 2018 ولمدة أربع سنوات.

يذكر أن سعود شغل العديد من المناصب من بينها منصب وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب توليه الإشراف العام على ملف التصنيف الدولي للجامعة.​