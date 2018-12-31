قرار جمهوري بشأن أملاك الدولة الخاصة

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52 مكرر (ب)، والصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2018، القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصديق على القانون رقم 184 لسنة 2018، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، فيما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

ونص القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشرته الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، على التالي:​