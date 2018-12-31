الحكومة تنفي استراد شحنات قمح مسرطنة

كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الاعلإمى لمجلس الوزراء، أن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد استيراد الحكومة لشحنات قمح مسرطنة شديدة الخطورة على صحة المواطنين، عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم الاثنين، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تمامًا، مؤكدةً أنه لم يتم استيراد أي شحنات قمح مسرطنة أو مصابة بأي فطريات ضارة على صحة المواطنين، وأن جميع شحنات القمح التي تدخل مصر سليمة تمامًا ومطابقة لكافة المواصفات القياسية العالمية ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة، مُوضحًة أن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة المحاصيل الزراعية المستوردة وصحة مواطنيها، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر والقلق بين المواطنين.

وتابعت الوزارة، أن هناك إجراءات يجرى اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قمح قادمة من الخارج، ويجرى إرسال عدد من اللجان للتأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبيَّن أنَّ الشحنة غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (16894).