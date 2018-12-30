حماية ممتلكات الدولة وتنمية الموارد.. تفاصيل اجتماع السيسي بعدد من الوزراء

"الكهرباء" تعلن تغيير كل العدادات إلى مسبقة الدفع خلال 10 سنوات

كتب- محمد نصار:

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت اجتماعا ضم رئيس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات الحضرية الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي المصري، وكذلك وزراء الدفاع، والخارجية، والبترول، والهجرة، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والتموين، والداخلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مدير المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة لتحسين شبكة الطرق والطرق السريعة في مصر، حيث شدد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل على رفع مستوى النقل في مصر عن طريق توسيع نطاق تطبيق نظم النقل الذكية على الطرق الجديدة، بالنظر إلى أثرها الإيجابي على سلامة سائقي المركبات وتحسين الخدمات.

كما استعرض الاجتماع أيضًا الجهود الرامية إلى حماية ممتلكات الدولة من الانتهاكات، ووجه الرئيس السيسي، بضرورة مواصلة التصدي لجميع الانتهاكات لحماية حقوق الدولة والجمهور، مشددًا على استخدام القانون في معالجة هذه القضايا، فضلًا عن الاستفادة على أفضل وجه من أصول الدولة من خلال الإدارة الرشيدة والحكم الرشيد.

وفيما يتعلق بالمشاريع التي تهدف إلى تطوير مصائد الأسماك، أكد الرئيس أهمية الحاجة إلى مواصلة دعم المشاريع التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإنتاج.

واستعرض الاجتماع، جهود تطوير موارد البترول والغاز الطبيعي والموارد المعدنية في مصر من أجل زيادة الإنتاج المحلي والحد من الواردات.

وشدد الرئيس، على أهمية مواصلة تطوير المصافي لزيادة كفاءة التشغيل ورفع نوعية المنتجات النفطية، كما تناول الاجتماع حالة المشاريع الوطنية الضخمة الجارية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الهياكل الأساسية والمشاريع الجديدة للمجتمعات الحضرية، حيث وجه الرئيس بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز هذه المشاريع بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية.

وناقش الرئيس، خلال الاجتماع، الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين قطاع الصحة واستعراض التطورات المتصلة بمبادرة الرئيس التي تهدف إلى الكشف عن التهاب الكبد الوبائي والأمراض غير المعدية، وكذلك إنهاء قوائم الانتظار للمرضى الذين ينتظرون إجراء جراحة عاجلة.

وشدد الرئيس على ضرورة التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لمتابعة تنفيذ المبادرة من أجل القضاء على المرض وإنهاء قوائم الانتظار للمرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية بالغة الأهمية.

واطلع الرئيس السيسي، على الجهود التي تبذلها الحكومة للحصول على احتياجات المغتربين المصريين والبقاء على اتصال بهم، مشددًا على أهمية حل القضايا التي تواجه المغتربين والاستفادة من خبرتهم في الجهود الإنمائية التي تبذلها الدولة.

واستعرض الاجتماع أيضًا عددًا من القضايا المتصلة بالعلاقات الخارجية في مصر والتطورات السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وخاصة نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية ومدير المخارات العامة إلى الخرطوم.