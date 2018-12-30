"مستقبل وطن" يواصل توفير سيارات لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بالبحيرة

كتبت- ميرا إبراهيم:

واصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة البحيرة، توفير سيارات لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة فى مركز أبو المطامير.

وقالت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أبوالمطامير، في بيان، إن الحزب استطاع توفير سيارة اللحوم والسلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة لمكافحة الغلاء وتسهيلا علي المواطنين بالمركز.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى المبادرة تهدف إلى الوصول الأسر أكثر احتياجا ولغير القادرين.