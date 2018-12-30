"3 آلاف جنيه للدكتوراه".. الخشت: زيادة مكافآت الإشراف والتحكيم للرسائل العلمية

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن زيادة مكافآت الإشراف والتحكيم للرسائل العلمية بالجامعة اعتبارا من العام الجديد، مشيراً إلى أن المفاجأة السارة بمثابة تهنئة لأعضاء هيئة التدريس بالعام الميلادي الجديد.

وقال الخشت، في تصريحات صحفية، إنه مهما قامت الجامعة بزيادة المكافآت فإنها تظل قليلة بالنسبة لقيمة العلم والعلماء الذين هم أساس العمل في الجامعة ولهم دور كبير فيما وصلت إليه من تقدم في كافة التصنيفات الدولية، فضلاً عن كونهم أساس العملية التعليمية وبناء جيل جديد من الخريجين.

وأوضح الخشت، أنه تم رفع مكافأة الإشراف على الماجستير إلى 2000 جنيه، والإشراف على الدكتوراه إلى 3000 جنيه، كما تم زيادة مكافأة تحكيم الماجستير إلى 1200 جنيه، وتحكيم الدكتوراه إلى 1600 جنيه.​