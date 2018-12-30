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"مستقبل وطن" يواصل حملته للتبرع بالدم في بني سويف

01:42 م الأحد 30 ديسمبر 2018
"مستقبل وطن" يواصل حملته للتبرع بالدم في بني سويف

المهندس أشرف رشاد الشريف

كتبت- ميرا إبراهيم:

يواصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة بني سويف، حملة كلنا دم واحد بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية وبنك الدم الإقليمي، للتبرع بالدم لصالح مستشفي الفشن المركزي وقرية تلت، وذلك تنفيذا للخطة الأستراتيجية التي وضعها حزب مستقبل وطن لإنهاء أزمة نقص الدم.

وشهدت الحملة إقبالا كبيرا من المواطنين حيث بلغ إجمالي حصاد الحملة 250 كيس دم، ويجرى حاليا الإعداد لتوسيع نطاق الحملة ليشمل عدد من المجالس القروية بمركز الفشن.​

حزب مستقبل وطن أشرف رشاد الشريف التبرع بالدم بني سويف

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