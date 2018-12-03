"مثل الصحة والتعليم".. اتحاد الكروكيه يطالب بزيادة الاعتمادات المالية

كتب- أحمد علي:

قال أحمد عبدالله، ممثل اتحاد الكروكيه، إن قانون الرياضة قانون هيئات وليس رياضة، مطالبًا الدولة بتشجيع الرياضة وتدعيمها والإنفاق عليها مثل الصحة والتعليم وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها خاصة الاتحادات غير التي لا يوجد لها مصدر دخل وغير ممثلة وغير أوليمبية.

وأضاف عبدالله، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب أشرف رشاد، رئيس اللجنة، أن الاتحاد لا يعاني من القانون ولكنه يعاني من الاعتماد المالي، مطالبا بتفعيل المادة 18 من القانون القديم والتي تلزم بضرورة توفير مركز للشباب في كل مدينة جديدة يتم تخطيطها.

وأوضح ممثل اتحاد الكروكيه، أن الاستثمار في الرياضة من أفضل أنواع الاستثمار على مستوى العالم وهناك بعض الأندية استطاعت أن تنافس على الدوري بالـ"الفلوس" بعد الإنفاق عليها وبالمثل فى حال اهتمام الدولة بالاتحادات غير الأوليمبية أو بمعنى أدق الاتحادات عدا اتحاد كرة القدم الذي ينفق على نفسه لما يمتلكه من إمكانيات تؤهله لذلك.