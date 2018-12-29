السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة النقل بشكل كامل

كتب - أسامة عبدالكريم:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم السبت مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد آخر من الوزراء وكبار المسؤولين.

وأضاف راضي في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز" اليوم، أن الاجتماع شهد عرض جهود رفع مستوى كفاءة شبكة الطرق السريعة، ووجه بمواصلة تطوير منظومة النقل بشكل كامل.

كما وجه الرئيس بمواصلة التصدي للتعديات على أملاك الدولة، وكذلك مواصلة العمل وفق الجداول الزمنية للمشروعات القومية، والعمل على حل مشكلات المواطنين المغتربين.