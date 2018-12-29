"الإعلاميين": ننتظر قرارًا من مجلس الوزراء بشأن رئاسة النقابة

كتب- مصطفى علي:

قالت سهام صالح، وكيل أول نقابة الإعلاميين، إنه من المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء قرارا خلال أيام لتعيين رئيس جديد لنقابة الإعلاميين عقب استقالة الإعلامي حمدي الكنيسي من رئاسة اللجنة التأسيسية.

وأوضحت صالح، خلال تصريحات لها، أن أعضاء اللجنة التأسيسية معينين وليسوا منتخبين، ولا يحق لهم ترشيح أحد من بينهم لتولي النقابة إلا بقرار من مجلس الوزراء، مستطردة: "جميع أعضاء اللجنة التأسيسية يديرون النقابة بما يحقق المصلحة العامة للعاملين فى المجال ولا يوجد أي مشكلات داخل النقابة".

وأكدت وكيل أول نقابة الإعلاميين على استمرار العمل بشكل طبيعي فى النقابة بعد استقالة الكنيسي، لافتة إلى أن النقابة عقدت جلستين للقيد بها يومي الأربعاء والخميس الماضي، موضحة أن أعداد المقيدين فى النقابة تزايد عن 600 عضو حتى الآن.

وتابعت صالح أن النقابة فى طريقها لتشكيل أول جمعية عمومية بها لإجراء الانتخابات، قائلة: "نحن جاهزون للانتهاء من تشكيل الجمعية العمومية خلال الأيام المقبلة ونعمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من منح العضويات للعاملين فى المجال الإعلامي".

كان حمدي الكنيسي قد قدم استقالته إلى رئاسة الجمهورية اعتراضًا على ما أعلنه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن رفض اللجنة لمشروع قانون بتعديل مواد في قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، وذلك دون العرض على اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس وفقاً لطلب مقدم مشروع القانون النائب أسامة شرشر.