للمرة الأولى.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الأول لـ"السيجرية" فى القاهرة مارس المقبل

كتب- محمد صلاح:

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي "للسيجرية" الذى تنظمه الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة فى اللجنة القومية المصرية "للسيجريه" خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2019 بالتجمع الخامس، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .

وتستضيف فعاليات المؤتمر جلسات ومعرض المؤتمر ال‘قليمى للجان العربية بالمجلس الدولى للشبكات الكهربائية الكبرى الذى سيقام على هامش المؤتمر تحت عنوان "مستقبل شبكات الكهرباء.. التحديات والفرص"، والذى سيناقش عدة نقاط رئيسية وهى "شركات الكهرباء المعتمدة على التكنولوجيات الرقمية – دمج الطاقات المتجددة بالشبكة الكهربائية – الربط الكهربائى العالمى – شبكات الاتصالات وتأمين المعلومات – سوق الكهرباء والقضايا التنظيمية – اعادة تاهيل القوى المتجددة"، إضافة إلى ما يستجد من نقاط تستحق مناقشتها خلال أعمال المؤتمر فى الفترة من 6 الى 8 مارس 2019.

وللمرة الأولى يشهد المؤتمر مشاركة كبيرة من مختلف دول العالم التى تمثل كافة قارات العالم، حيث يبلغ عدد المشاركين 3500 خبير دولى يمثلون 94 دولة مختلفة، والجديد بالذكر أن المؤتمر يعقد كل عامين ويضم جميع دول الأعضاء.

ومن المتوقع أن تشهد فعاليات انعقاد المؤتمر مشاركة كبيرة من الشركات العالمية المتخصصة فى الكهرباء بمختلف مجالاتها وقطاعاتها المختلفة باعتبار المؤتمر فرصة لاستعراض آخر التطورات والتكنولوجيا المتقدمة فى صناعة الكهرباء الحديثة والشبكات أيضا، ومن المرتقب أن يتم على هامش أعمال المؤتمر انعقاد لجنتي توجيه من خبراء دوليين، إضافة لعقد ورشتي عمل تناقش برنامج الكوادر الشابة.