"التأمين الصحي".. آخر ما تحدث عنه مرشد "أتوبيس الهرم" قبل أيام من وفاته

كتب- يوسف عفيفي:

طالب المرشد السياحي إبراهيم حسين إبراهيم، قبل أيام من وفاته في حادث تفجير الأتوبيس السياحي بالهرم بالتأمين الصحي على المرشدين، وذلك في نقابة المرشدين السياحيين بالجيزة.

وقال إبراهيم إن مشروع نظام التأمين الصحي على المرشدين السياحين بالنقابة، يعطي تغطية بمبلغ 50 ألف جنيه لكل مشترك يتحمل المشترك نسبة 30% وتتحمل شركة التأمين 30%.

وأضاف: "وجود تأمين صحي محترم يحمينا جميعا لأننا كلنا في الشارع معرضين لا قدر الله لأي مكروه.. حفظ الله الجميع".

وتابع إبراهيم: "حضرت اجتماع نقابة المرشدين السياحين بالجيزة مؤخرًا، حول مشروع نظام التأمين الصحي على المرشدين، ومشروع التأمين يعطي تغطية بمبلغ 50 ألف جنيه لكل مشترك يتحمل المشترك نسبة 30% وتتحمل شركة التأمين 30%.. أمثلة توضيحية: 1- لو كشف بمبلغ 100 جنية سوف يدفع المشترك 30 جنية فقط عند مقدم الخدمة الطبية سواء مستشفى أو عيادة خاصة. 2- العلاج في الصيدليات التابعة يتحمل العضو 50% وشركة التأمين 50% العلاج لو افترضنا انه بقيمة 100 جنية سوف يدفع العضو 50 جنية فقط. 3 - الإجراءات الطبية من تحاليل واشعة تحمل 30% للمشترك و70% على شركة التأمين الصحي

4- سيارات الإسعاف لا قدر الله مغطاة...".

وأعلنت وزارة الداخلية، تفجير أتوبيس سياحي بمنطقة الهرم مساء اليوم الجمعة.

وأوضحت الداخلية في بيان لها أنه "حوالي الساعة 6.15 مساءً انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل 14 سائح "فيتنامى الجنسية" مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية ".

وارتفع عدد ضحايا الحادث إلى 4 قتلى.