شهدت حديقة الأزهر، صباح اليوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026، توافد الأسر والمواطنين؛ للاحتفال في يوم شم النسيم.

ورصدت "عدسة مصراوي"، احتفالات الأسر والمواطنين في شم النسيم بحديقة الأزهر اليوم الإثنين.

موعد إجازة شم النسيم 2026 للقطاعين العام والخاص

حدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تشمل العاملين في مختلف قطاعات الدولة، بما في ذلك الجهاز الإداري، والهيئات الحكومية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى القطاع الخاص وفق القواعد المنظمة.

وتشمل إجازة شم النسيم جميع الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية، في إطار توجه الدولة لتوحيد الإجازات الرسمية.

كما تمتد الإجازة إلى العاملين في القطاع الخاص، مع التزام أصحاب الأعمال بتطبيقها وفق قانون العمل، بما يضمن حصول أكبر عدد من المواطنين على يوم راحة رسمي يمكن استغلاله في الأنشطة الاجتماعية والترفيهية.