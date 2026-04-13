كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، إنه يسود الأيام المقبلة، طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يومي الأربعاء 15 أبريل والخميس 16 أبريل 2026.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة من المتوقع أن تكسر حاجز الثلاثين.

وشددت هيئة الأرصاد، على ضرورة التواجد في أماكن جيدة التهوية، والإكثار من تناول السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وكشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، توقعات طقس شم النسيم اليوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026 ودرجات الحرارة على مختلف مناطق الجمهورية.

قالت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، إن الأجواء ستكون ربيعية مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت أن البلاد لا تزال تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية، مما يؤدي لاستمرار الارتفاعات التدريجية في قيم درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى (نهارًا) على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، مع أجواء مائلة للحرارة بالمناطق الساحلية على البحر المتوسط.

وتابعت: بالنسبة للوجه البحري وشمال الصعيد تكون الأجواء حارة، وعلى جنوب الصعيد (الأقصر وأسوان) تكون الأجواء شديدة الحرارة تتجاوز 33 درجة مئوية.

