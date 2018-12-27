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    التعليم: تعيين أمينة خيري متحدثة إعلامية باسم الوزارة

    11:33 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    التعليم: تعيين أمينة خيري متحدثة إعلامية باسم الوزارة

    كتبت-ياسمين محمد:

    أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرارا وزاريا بتعيين أمينة جميل خيري، متحدثا رسميا للوزارة ومنسقا عاما للفريق الإعلامي.

    وبحسب بيان صحفي، اليوم الخميس، "يتمثل دور أمينة في توطيد وتدعيم الدور الإعلامي للوزارة في وقت بالغ الأهمية، حيث تخوض مصر عملية إصلاح شامل لمنظومة التعليم يتبناها ويدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي".

    وتؤكد الوزارة أن عملية الإصلاح المنشودة لن تكتمل إلا بتضافر جهود المجتمع وضمان وصول المعلومة كاملة لملايين الأسر دون تقليل أو تهوين.

    أمينة خيري وزارة التربية والتعليم طارق شوقي

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