غرفة السياحة: نستهدف تدريب 15 ألف شخص خلال 2019

كتب ـ يوسف عفيفي

قال علي االمانسترلي، رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة، إن ملف التدريب على رأس أولويات الغرفة وفقا لتوجيهات الدولة ووزيرة السياحة، وجاري العمل على وضع برنامج لتدريب العاملين في القطاع السياحي، بدءا من موظفي الوزارة على أن تصل لصاحب الشركة.

وأوضح المانسترلي، لمصراوي، اليوم الخميس، أن اللجنة عقدت اجتماعات متعددة مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط؛ لبحث ملف التدريب ووضع الخطة والتصور النهائي للبرنامج، موضحا أن تدريب العاملين في القطاع سيكون على يد خبراء أجانب ومصريين من الجامعات المصرية والأجنبية والمعاهد والكليات المختلفة.

وأضاف أن اللجنة تستهدف في عام 2019 المقبل نحو 15 ألف شخص يعمل في السياحة، للارتقاء بالعمل السياحي لدفع حركة السياحة إلى الأمام، وذلك بعد حصول الغرفة على أعلى موازنة للتدريب من الدولة بقيمة 2.5 مليون جنيه لملف التدريب.

وشدد رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة، على أن مجلس إدارة الغرفة بالكامل يعطي ملف التدريب اهتمام شديدا، كون القطاع يحتاج إلى اهتمام أكبر لتأهيل كل الوظائف من أول صاحب الشركة إلى العمال.

وعرضت الغرفة، أمس، في اجتماع الجمعية العمومية، جدول الأعمال والموازنة التقديرية للغرفة للسنة المالية 2018 ـ 2019، والخطوات المستقبلية وكيفية التعامل مع ملف القطاع السياحي بشكل سليم خلال الفترة المقبلة.