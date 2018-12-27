وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ40 للمعرض العام بالأوبرا

كتب - إسلام ضيف:

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، المعرض العام في دورته الـ"40" والتي تحمل عنوان "الأصالة والمعاصرة"؛ وحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان طه القرني القوميسير العام لهذه الدورة، وسط حضور نخبة من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالفن التشكيلي المصري، في تمام السابعة مساءً اليوم الخميس، بمتحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية.

وصرح الدكتور خالد سرور، في تصريحات صحفية أن هذة الدورة شهدت مشاركة 290 فنان يمثلون أجيال مختلفة بما يقرب من 320 عمل فني تمثل اتجاهات فنية متنوعة، كما يقام معرضًا خاصًا بالمكرمين في هذه الدورة؛ وهم الراحلون "طه حسين، حمدي جبر، محمد القباني، نعيمة الشيشيني، محمد صبري" ويقام معرض المكرمين بقاعة "أبعاد" بالمتحف.

وتشهد الدورة تعاون عدد من النقاد والمحللين في إصدار نشرات دورية تحمل رصد وتحليل للمعرض العام في دوراته السابقة، وطرح رؤى مستقبلية من خلال عدد من المقالات النقدية التي سيتم طرحها أسبوعيًا خلال فترة العرض، إلى جانب إقامة برنامج ثقافي هام سيتطرق إلى قضايا فنية تخص حركة الفن المصري المعاصر من خلال عدد من الندوات الثقافية التي ستقام على هامش المعرض العام.​