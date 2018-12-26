وزير الري ونظيره السوداني يتفقدان النموذج المصغر لقناطر أسيوط الجديدة

القاهرة - أ ش أ:

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، يرافقة خضر محمد قسم السيد وزير الري السوداني، النموذج المصغر لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، والذي يهدف إلى رصد كافة التغيرات الهيدروليكية التابعة نحو تشغيل القناطر الجديدة تحت مختلف الظروف والمناسيب المائية المختلفة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح قناطر أسيوط الجديدة في أغسطس الماضي، ويهدف إنشائها إلى إضافة 1,65 مليون فدان تخدم محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة وإنشاء طاقة كهرومائية تقدر بـ 32 ميجاوات.

كما تفقد الوزيران، اليوم الأربعاء، النموذج الطبيعي لمجموعة قناطر ديروط الجديدة المزمع إنشاؤها خلال عام 2019 بالتعاون مع الجانب الياباني.

كما شملت الجولة تفقد النموذج الطبيعي لدراسة تأثيرات انهيار السدود ورصد التصرفات المائية خلف السد المنهار، كما تفقدا التجربة التي ينفذها المهندس الزراعي جمعة طوغان بالإدارة العامة لري الجيزة بالتعاون مع معهد إدارة المياه لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي واستخدام المياه المعالجة في الاستزراع النباتي والسمكي.

كما تم تفقد مبنى المعامل المركزية وأقسامه المختلفة ودور المعامل في رصد نوعية المياه، وأعمال المعالجات المختلفة مع الملوثات الصناعية والصحية والزراعية.