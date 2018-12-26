"الثقافة" تعلن خطتها في 2019 بتقرير "حصاد وآفاق"

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا لتعزيز القيم المجتمعية الإيجابية ودعم جسور التواصل مع ثقافات العالم، لذلك خصصت العديد من أنشطتها خلال عام 2019 للتأكيد على ريادتها الثقافية على المستويين الإقليمي والدولي في لقاء الحضارات وحوار الثقافات، حيث تترأس مصر الاتحاد الأفريقي خلال العام والدورة الحادية عشر لمنظمة الدول الإسلامية.

وقالت الوزيرة - في بيان اليوم الأربعاء، حول "حصاد 2018 وآفاق 2019" - إنه فيما يخص دور وزارة الثقافة في دعم ملف رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وعام أفريقيا ۲۰۱۹ فقد قامت الوزارة بوضع أجندة للأنشطة المقترحة على مدار العام من أهمها: بدء فعاليات تنظيم الجناح الأفريقي خلال الدورة الخمسين (اليوبيل الذهبي) لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير المقبل، وتنظيم المؤتمر الدولي الأول لمديري المكتبات ودور الوثائق والأرشيفات الوطنية بأفريقيا، وتنظيم مهرجان الثقافة والفنون بمحافظة أسوان في فبراير القادم.

كما تستضيف دار الأوبرا المصرية خلال العام الجديد عددا من الفرق الفنية الأفريقية في مهرجان القلعة والمهرجان الصيفي وكذلك الليالي الرمضانية، بجانب سفر فرق من دار الأوبرا المصرية للمشاركة بالمهرجانات والمناسبات الثقافية في دول القارة السمراء.

وتشارك مصر في "سمبوزيوم" النحت الدولي المزمع إقامته في الفترة من يناير وحتى مارس 2019 بمدينة أسوان، كما تنظم أكاديمية الفنون بالتعاون مع البيت الفني للمسرح مهرجان المسرح الأفريقي.

وفيما يتعلق بمهرجان المسرح العربي الدورة الحادية عشر خلال الفترة من 10-16 يناير 2019 والتي تستضيفها مصر، أكدت أن فن المسرح يُعد أحد الوسائل الهامة للارتقاء بالوعي وتطوير الملكات وترسيخ الهوية الوطنية، كما أنه مرآة عاكسة لملامح المجتمعات ومحفزاً قوياً للالتزام بالقيم النبيلة وتجسيداً لاستراتيجية التنمية المسرحية التي أقرها اجتماع وزراء الثقافة العرب في الرياض وتونس عامي 2015 و 2016 والتي تتوافق مع الخطة التنويرية لوزارة الثقافة وتوجهات الهيئة العربية للمسرح الهادفة إلى تفعيل ونشر وتوثيق المسرح العربي.

وتعتزم وزارة الثقافة تنظيم معارض فنية لفنانين مصريين وأفارقة على مدار العام لتسليط الضوء على أهمية دور مصر التاريخي والتعاون بين دول القارة السمراء (كرمة بن هانئ والبينالي)، وكذا إقامة نصب تذكاري للعلاقات المصرية الأفريقية بمدينة أسوان.

وضمن أجندة الأنشطة المقترحة، يأتي مؤتمر "التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان ۲۰۱۹"، و"عام مصر فرنسا الثقافي"، احتفالا بمرور 150 عام على حفر قناة السويس.

وفي إطار "عام مصر فرنسا"، وضعت وزارة الثقافة خطة نشاط على مدار العام تتمثل أهمها في إنتاج عرض باليه مشترك بين دار الأوبرا المصرية وأوبرا باريس كإنتاج مشترك بين المعهد الفرنسي وأوبرا القاهرة، وكذلك تقديم عرض فني من دار الأوبرا المصرية في باريس على هامش افتتاح معرض توت عنخ أمون في مارس القادم، وحلول فرنسا كضيف شرف "سيمبوزيزم" النحت الدولي بمدينة أسوان.

ومن بين الفعاليات الهامة أيضا بينالي القاهرة الدولي المزمع إقامته في أبريل ۲۰۱۹ تحت عنوان "نحو الشرق" وهو معرض شامل لكافة أنواع الفنون التشكيلية (نحت - تصوير - فوتوغرافيا - جرافيك - فيديو - أعمال مركبة – المجسمات).