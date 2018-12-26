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    وزيرة السياحة توضح.. ما أفضل وقت لزيارة مصر؟

    02:50 م الأربعاء 26 ديسمبر 2018
    وزيرة السياحة توضح.. ما أفضل وقت لزيارة مصر؟

    وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    قالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، إن أفضل وقت لزيارة مصر، يعتمد على ما يريد الإنسان أو السائح القيام به، موضحة أن مصر تمثل سنة كاملة للسياح.

    وقالت الوزيرة، على حسابها الشخصي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء :"يسألونني دائمًا، متى يكون أفضل وقت لزيارة مصر؟ وأنا أقول ذلك يعتمد على ما تريد القيام به"، متابعة :"مصر هي سنة كاملة حول الوجهة، مع خط سير العمل".

    والتقت وزيرة السياحة، مؤخرا مع وفد الشباب الياباني الذي تستضيفه هيئة تنشيط السياحة، وذلك في الحفل الترحيبي الذي نظمته هيئة تنشيط السياحة، حيث ضم الوفد مجموعة من الشباب الياباني من محافظات هيروشيما -اوكاياما- إهيمي اليابانية الذين تضرروا من جراء الفيضانات التي اجتاحت اليابان في يوليو الماضي، وتستضيفهم الهيئة في رحلة الى القاهرة والأقصر وأسوان خلال الفترة من 23 إلى 29 ديسمبر الجاري.

    وزيرة السياحة

    رانيا المشاط وزيرة السياحة تويتر وفد الشباب الياباني هيئة تنشيط السياحة الأقصر أسوان

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