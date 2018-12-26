صندوق تحيا مصر: أكثر من ملياري جنيه وفرت مسكنا كريما لـ 250 ألف مواطن

القاهرة- أ ش أ:

أعلن صندوق تحيا مصر عن انفاق أكثر من ملياري جنيه لتوفير مسكن كريم لأكثر من 250 ألف مواطن من أهالي المناطق العشوائية والقرى الأكثر فقرا خلال السنوات الثلاث الماضية منذ بدء العمل الفعلي للصندوق في 2015.

وأكد الصندوق في بيان له اليوم أن هذه المناطق العشوائية وغير المخططة ظلت خطرا يهدد حياة الآلاف من سكانها على مدار عقود طويلة، دون حل ينهي معاناتهم، حيث افتقرت تلك التجمعات العشوائية لأبسط متطلبات العدالة الاجتماعية.

وأضاف أنه منذ إنشائه وضع صندوق تحيا مصر على عاتقه مهمة المشاركة بفاعلية في توفير مسكن آمن ومتكامل الخدمات والمرافق لسكان العشوائيات والمناطق المهددة للحياة ورفع كفاءة القرى الأولى بالرعاية وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي لمواطنيها وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في خطوة رسمت ملامح عصر جديد لحياة بلا معاناة للآلاف من سكان تلك المناطق.

ونجح صندوق تحيا مصر منذ تأسيسيه في إعداد برنامج متكامل للتنمية العمرانية في مواجهة العشوائيات، طبق خلاله مناهج مختلفة للتطوير العمراني، بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ينقل إليها سكان المناطق المهددة للحياة كما حدث في مدينة تحيا مصر بالأسمرات، وإحلال وتجديد المساكن كما حدث في مشروع بشائر الخير بالأسكندرية وحي العسال بشبرا، ذلك إلى جانب الارتقاء ورفع كفاءة المنازل الريفية في أكثر من 242 قرية بـ 18 محافظة.

وفي إطار تطوير المناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة ساهم صندوق تحيا مصر في إنشاء مدينة تحيا مصر بحي الاسمرات بالمقطم بتكلفة مليار جنيه للارتقاء بحياة أكثر من 80 ألف مواطن ضمن مدينة متكاملة المرافق تضم 429 عمارة تستوعب 18 الف وحدة سكنية و281 وحدة تجارية وعشرات المناطق الخدمية والترفيهية.

ووفرت مدينة تحيا مصر بديلا آمنا للأهالي من قاطني المناطق العشوائية في منشأة ناصر وعزبة خيرالله، في شكل مجتمع عمراني جديد متكامل المرافق والخدمات في بيئة صحية، إذ تعتبر مدينة تحيا مصر بالأسمرات أول مجتمع يتم من خلاله تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بسكان المناطق المهددة للحياة اجتماعيا واقتصاديا وصحيا.

وتبنى صندوق تحيا مصر مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من مفهوم التنمية الشاملة المطبق في مدينة تحيا مصر، لذا حرص الصندوق على توفير شتى صور الرعاية الاجتماعية لسكان مدينة تحيا مصر بالأسمرات، فلم يكن الهدف مجرد توفير مبان لسكن آمن فقط، بل تمتد رؤية الصندوق إلى توفير حياة كريمة بمعناها الشامل.

وتم تنظيم حملات لتوعية الأطفال ضد جرائم عديدة يمكن أن يتعرضوا لها على الإنترنت، فتم توفير وحدات متنقلة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعليم وتنمية مهارات أطفال المدينة حول الاستخدام الآمن للإنترنت ، كما تم توفير فصلين لمحو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع إحدى المؤسسات الدولية في مجال التنمية البشرية .

كما تشهد مدينة تحيا مصر تنظيم فعاليات بشكل منتظم للتوعية ضد مخاطر تعاطي المخدرات بين الشباب والأطفال وذلك من خلال أنشطة فنية وثقافية استفادت منها 7800 أسرة من خلال متخصصين من صندوق مكافحة الإدمان.

وقام الصندوق بتنفيذ مشروع إحلال وتجديد مساكن منطقة العسال بحي شبرا بتكلفة 91 مليون جنيه لإعادة تأهيل 123 منزلا متهدما بالإضافة إلى 48 محلا تجاريا، بجانب النهوض بشبكة الصرف الصحي واعمال التنسيق الحضاري التي تضمنت بناء سوق لاستيعاب الباعة الجائلين في 41 محلا.

ويعتبر مشروع تطوير منطقة العسال، أحد الحلول الجذرية التي وضعها الصندوق لحل مشكلة العشوائيات كونها منطقة أملاك خاصة، نجح الصندوق في توفير مسكن ملائم لسكانها في مكان تواجدهم دون نقلهم لمنطقة جديدة.

وشارك صندوق تحيا مصر في بناء مدن بشائر الخير لرفع المعاناة عن كاهل سكان المناطق العشوائية وغير المخططة بمحافظة الإسكندرية، وكانت البداية من منطقة غيط العنب، وذلك في أماكن تواجدهم دون نقلهم، من خلال تطبيق مفهوم الإحلال والتجديد، فيعتبر نموذجا مثاليا لمعنى التطوير العمراني عبر إنشاء 29250 وحدة سكنية في مدن بشائر الخير 1-2-3-5 على مساحة 222 فدانا بمساهمة قدرها 709 ملايين جنيه تخدم ما يقرب من 150 ألف مواطن.

ووضع المشروع نهاية لمعاناة الالاف من سكان منطقة غيط العنب غير المخططة بمحافظة الاسكندرية، عبر بناء مدينة سكنية متكاملة المرافق تحظى باهتمام مجتمعي وبيئي وصحي، من خلال توفير مستشفي يقدم الخدمة الطبية في مختلف التخصصات، فضلا عن توفير ملاعب رياضية وسوق تجاري ومدارس ومساجد وكنيسة، وذلك بإحلال المساكن العشوائية وتجديدها بمبان اسست لتضمن توفير كل صور العدالة الاجتماعية لقاطنيها.

ونجح صندوق تحيا مصر في رفع كفاءة وإعادة تأهيل 7264 من المنازل في 232 قرية من القرى الأكثر احتياجا داخل 15 محافظة تخدم نحو 36500 مواطن وبتكلفة 200 مليون جنيه ، واشتملت أعمال إعادة التأهيل علي : تسقيف المنزل، ترميم الواجهات، تبليط الأرضيات، وغيرها من الأعمال التي يحتاجها ، ليضع المشروع نهاية معاناة تلك الأسر خاصة في فصل الشتاء.

وامتدت جهود صندوق تحيا مصر في مواجهة العشوائيات لتشمل تطوير البنية التحتية والمرافق التعليمية والخدمية لعشرة قرى إضافية في محافظات أسيوط – سوهاج – قنا بتمويل 213 مليون جنيه تخدم 75 ألف مواطن، حيث تضمن المشروع أعمال بناء وتأهيل المدارس ومراكز الشباب ومكاتب البريد مع رفع كفاءة شبكة المياه وإنشاء شبكة للصرف الصحي.

وفي محافظة أسوان، أولى صندوق تحيا مصر اهتمامه بتنفيذ 14 مشروعا في مجالات الاسكان، الرعاية الصحية، الصرف الصحي، ومياة الشرب لتلبي الاحتياجات الحيوية لنحو 400 ألف نسمة في مركز نصر النوبة وباقي مراكز المحافظة وذلك بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه.

وتشمل المشروعات مشروع إسكان جبل الزلط (أ) وتوصيل المرافق لعدد 6 عمارات لتجهيزها للتسكين وتشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء تخدم ألف مواطن، ومشروع إسكان جبل الزلط (ب) لاستكمال الإنشاءات والمباني وتشطيب 144 وحدة سكنية تخدم 720 مواطنا ومشروع تطوير مستشفى بنبان لرفع كفاءة مبنى المستشفى وتجهيزاتها بسعة 18 سريرا، وتجهيز غرفة عمليات، عيادات خارجية، صيدلية، معمل، وغرفة آشعة تخدم 25 ألف مواطن.

كما تضمنت مشروع إنشاء وحدة إطفاء كاملة التجهيز لمدينة الصداقة الجديدة، شملت خزانا أرضيا سعة 100 متر مكعب بالإضافة لتوفير سيارات الإطفاء لـ 4 قرى بمركز نصر النوبة وفقاً لاحتياجات المركز ، وتضمنت الإنجازات مشروع انشاء خط مياه بطول 5.15كم وإحلال وتجديد خط مياه الشرب بمركز نصر النوبة شامل غرف المحابس والتوصيلات ليخدم 2000 مواطن.

ونفذ الصندوق مشروع توصيل المرافق للمنطقة الحرفية في (الجنينة والشباك)، والذي تضمن أعمال توفير شبكات المياه والصرف والكهرباء والطرق للمنطقة الحرفية بقرية الجنينة والشباك والتي تضمن 850 ورشة ستوفر فرص عمل تخدم 4250 أسرة .

وأنشأ الصندوق مشروع استكمال قريتي الظهير واستكمال بناء 200 منزل ريفي بقريتي وادي العرب الجديدة وإبريم الجديدة بظهير مركز نصر النوبة تخدم 1200 مواطن ، ونفذ الصندوق مشروع مركز حضانات الوحدة الصحية بقرية النزل مزودة بجهاز تنفس صناعي شاملة جميع المستلزمات لتخدم 4000 مواطن.

كما أنشأ الصندوق مشروع مركز صندوق تحيا مصر للغسيل الكلوي بـ"حميات أسوان"، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز مركز غسيل كلوي في مستشفى حميات أسوان بسعة 40 سريرا ومزودا بغرف عزل يخدم 35000 مواطن.

وقام صندوق تحيا مصر بتصميم وتنفيذ شبكات الموقع العام والمرافق الداخلية لموقع لإسكان الأولى بالرعاية بالطويسة وتشمل شبكات المياه، الصرف، الطرق والكهرباء لتخدم 2160 مواطن ، ونفذ الصندوق مشروع محطة مياه منطقة عنيبة، حيث تضمن المشروع إنشاء محطة مياة سعة 5000م3/ يوم بمنطقة عنيبة لتخدم 25000 مواطن

كما نفذ الصندوق مشروع تطوير مركز شباب بمدينة نصر النوبة، حيث شمل إعادة تأهيل ملعب خماسي لكرة القدم وتجهيزه بالمقاعد وتأهيل ملعب كبير لكرة القدم لخدمة 10000 مواطن . ونفذ مشروع شبكات الصرف الصحي لـ 3 قرى بنصر النوبة بما في ذلك تنفيذ شبكات الانحدار ومحطات رفع وخطوط طرد الصرف الصحي لثلاث قرى بمركز نصر النوبة ليخدم 70000 مواطن.​