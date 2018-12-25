رئيس قطاع التعليم يستقبل الطالب صاحب فكرة سيارة "بالماء والملح"

كتبت- ياسمين محمد:

التقى الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، بالطالب كريم أحمد فاروق، المقيد بالصف الأول الثانوي، بمدرسة الطبري الثانوية بنين التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، وصاحب فكرة اختراع سيارة تعمل بالماء والملح.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، ناقش حجازي الطالب في محاور اختراعه، ومجموعة القوانين التي بنى عليها الاختراح، واكتشف تميزا لطالب بخلفية معرفية قوية خاصة في مجال الفيزياء والكيمياء، وأثنى حجازي على الاختراع متمنيًا من الطلاب أن يحذوا حزو كريم أحمد، ليكون لدينا جيل مخترع ومبتكر خاصة أننا في مرحلة بناء الإنسان المصري.

وكلف حجازي، مدير عام تنمية مادة العلوم بدارسة مشروع الاختراع من النواحي العلمية، وإعداد تقرير لإدارة الموهوبين؛ لعرضه على وزير التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن فكرة العمل التي بنى عليها الطالب مشروع الاختراع علميًا، تكمن توليد الكهرباء من الماء والملح، وذلك بوضع لوح من الزنك ولوح من النحاس وبالتالى تنتج أيونات الملح طاقة كهربائية، تتراوح ما بين واحد فولت و3 فولت، ويمكن زيادة الفولت وذلك بزيادة عدد لفات الملف وبالتالى زيادة الأمبير ليصبح الفولت ( 24 ) فولت والأمبير 15 أمبير، وبذلك نستطيع تشغيل محرك كهربى ( DC ) وعليه تعمل السيارة بالماء والملح.



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