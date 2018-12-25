نائبًا عن رئيس الوزراء.. محافظ القاهرة يشارك باحتفالات عيد الميلاد المجيد

كتب- محمد نصار:

شارك اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة اليوم الثلاثاء، نائبًا عن رئيس مجلس الوزارء طائفة الأرمن الكاثوليك احتفالات عيد الميلاد المجيد يرافقه محمد الأنصاري، مندوب رئاسة الجمهورية وممثلون عن وزارة الداخلية وشيخ الأزهر وعدد من السفراء والقيادات الدينية بالأزهر والأوقاف.

وشهد المحافظ القداس الذي أقامته كاتدرائية بطريركية الأرمن الكاثوليك بعابدين مقدمًا خالص التهاني وأطيب الأمنيات لنيافة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا مطران طائفة الأرمن الكاثوليك، مؤكدًا اعتزازه بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، وأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.

كما هنأ المحافظ طائفة الروم الأرثوذكس برئاسة المطران الأنبا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس بالقاهرة بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد نيابة عن رئيس مجلس الوزراء أيضا، أثناء زيارته لكنسية القديس نيقولاوس مقر الكاتدرائية بشارع الحمزاوي في منطقة الأزهر، وكان في استقباله عدد من رعاة الكنيسة بحضور نائب المحافظ للمنطقة الغربية وممثلي وزارة الداخلية ومشيخة الأزهر والأوقاف.

ووجه المحافظ التهنئة للأقباط وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين في داخل البلاد وخارجها بمناسبة قداس عيد الميلاد ، متمنياَ دوام الأمان والاستقرار على البلاد، داعيًا الله تعالى أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض ، مشيداً بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الشعب كنسيج واحد ويد واحدة خلف قيادته السياسية لنهضة مصرنا الغالية .

وانتقل المحافظ والوفد المرافق له لزيارة أبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر( كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك ) وشارك الأخوة أقباط الطائفة الأسقفية احتفالات عيد الميلاد.