مدير تعليم القاهرة يتفقد العملية التعليمية بادارة شرق مدينة نصر

محافظ الجيزة يكرم 56 موظفًا من المحالين للمعاش

نائبًا عن رئيس الوزراء.. محافظ القاهرة يشارك باحتفالات عيد الميلاد

كتب- محمد نصار:

تفقد محمد عطية وكيل أول الوزارة - مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مدرسة الشهيد كريم يحيي هلال الرسمية المتميزة للغات (المستقبل 16) التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

واطمأن عطية، علي سير وانتظام الدراسة كما تفقد قاعات رياض الأطفال والصف الاول الابتدائي ومر علي الصفوف المختلفة مؤكدا علي استعداد أبنائه الطلبة لامتحانات الفصل الدراسي الأول وحثهم علي الاجتهاد والتفوق