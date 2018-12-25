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مدير تعليم القاهرة يتفقد العملية التعليمية بادارة شرق مدينة نصر

02:35 م الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
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كتب- محمد نصار:

تفقد محمد عطية وكيل أول الوزارة - مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مدرسة الشهيد كريم يحيي هلال الرسمية المتميزة للغات (المستقبل 16) التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

واطمأن عطية، علي سير وانتظام الدراسة كما تفقد قاعات رياض الأطفال والصف الاول الابتدائي ومر علي الصفوف المختلفة مؤكدا علي استعداد أبنائه الطلبة لامتحانات الفصل الدراسي الأول وحثهم علي الاجتهاد والتفوق

تعليم القاهرة مدينة نصر محمد عطية مدرسة كريم يحيى

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