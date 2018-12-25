الخط الثالث وماكينات التذاكر.. "النقل" تعلن إنجازات مترو الأنفاق في 2018

كتب- أحمد نجيب:

أعلنت وزارة النقل، حصادها لعام 2018 والمشروعات التي أنجزتها في القطاعات المختلفة من طرق وكباري وسكك حديدية ومشروعات مترو الأنفاق والنقل البحري.

وينشر مصراوي مشروعات وزارة النقل، في قطاع إدارة و تشغيل مترو الأنفاق:

أعلنت الوزارة، المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال عام 2018، وتشمل تركيب كاميرات مراقبة التشغيل بالمحطات ومنشآت المترو وأحواش تخزين القطارات بالخطين الأول والثاني لعدد ٤٧ محطة، وتركيب كاميرات بالخط الأول بلغ ١٣٨٥، ووصل عدد الكاميرات بالخط الثاني لـ٨٩٠ كاميرا، بتكلفة إجمالية قدرها ٣٨ مليون جنيه، وتم الانتهاء بتاريخ ١/٢/٢٠١٨، ويساهم المشروع في متابعة التشغيل مباشرة والتدخل في حالة وجود أي عوارض ما يحسن جودة التشغيل ويرفع مستواه للحصول على رضا الركاب وعدم تأخير مصالحهم وإعطاء المواطنين الشعور بالأمان من خلال تأمين المحطات والمراقبة الجيدة للركاب وسلوكهم، وتسجيل الأحداث بالصورة وتخزينها لمدة تصل إلى شهر في حالة الاحتياج إليها، بالإضافة إلى توريد وتركيب ٨٥٠ بوابة تذاكر تعمل بالتقنية المزدوجة ( التذكرة المغناطيسية – الكارت الذكي) بتكلفة إجمالية قدرها 160 مليون جنيه، وتم الانتهاء بتاريخ ٣٠/٦/٢٠١٨، ويساهم المشروع في تحسين أداء بوابات التذاكر التي تتسبب أعطالها في مشاكل كثيرة مع ركاب المترو من منطلق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع الركاب وإحكام السيطرة على عملية عبور الركاب ما سيكون له مردود على إيرادات شركة المترو وتطبيق نظام التعريفة بالمناطق.

وحسب بيان، الثلاثاء: "بخصوص مشروعات الهيئة القومية للأنفاق، أهم المشروعات الجاري تنفيذها ٢٠١٨، تضمن تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث، وتمتد المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو في المسافة من (العتبة – إمبابة- المهندسين - بولاق الدكرور) وعدد المحطات 15محطة وبطول 17,7 كم وتنقسم إلى 3 أجزاء الجزء الأول من المرحلة الثالثة 3A: بطول 4 كم وتمتد من محطة العتبة حتى محطة الكيت كات مرورًا بمحطات ناصر وماسبيرو والزمالك وتشتمل على 4 محطات نفقية.

الجزء الثاني من المرحلة الثالثة: 3B بطول 6,6 كم وتمتد من محطة الكيت كات مرورًا بمنطقة إمبابة حتى تصل الى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات ( محطة نفقية و محطة سطحية وعدد4 محطات علوية )

الجزء الثالث من المرحلة الثالثة: 3C بطول7,1 كم وتمتد من محطة الكيت كات ثم منطقـة المهندسين وبولاق الدكرور حتي جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطـات (3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطـحية) وكانت بداية الأعمال فى 12/12/2016 لمدة 6 سنوات تنتهى المرحلة بالكامل فى 12/12/2022 ومخطط الإنتهاء من الجزء الأول 3A فى 12/7/2021، وكان الأثر الإيجابي للمشروع هو أن تخدم المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو سكان منطقة العتبة بوسط البلد وماسبيرو والزمالك بمحافظة القاهرة ( غرب القاهرة ) وسكان منطقة الكيت كات وامبابه حتى الطريق الدائري والمهندسين وبولاق الدكرور حتى جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة.

وتابعت: "بالإضافة لتنفيذ الجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو 4A يمتد من محطة هارون حتى محطة نادي الشمس مرورًا بمحطتي هليوبوليس والألف مسكن ويشتمل على أربع محطات نفقية تنتهي في ديسمبر 2018 وتخدم المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو سكان منطقة مصر الجديدة والألف مسكن وعين شمس والنزهه وجسر السويس وعمر بن الخطاب والحرفيين حتى موقف العاشر من رمضان، وتنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو 4B يمتد من محطة النزهة وحتى المحطة التبادلية عدلي منصور مرورًا بمحطات هشام بركات وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وتشتمل على 5 محطات علوية وورشة العمرة الجسيمة تنتهي في ديسمبر 2019 و من المخطط أن ينقل الخط الثالث بعد إكتماله ما يزيد عن 2 مليون راكب يوميًا.