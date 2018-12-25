تطوير مزلقانات وشراء عربات.. "النقل" تعلن حصاد 2018 في "السكك الحديدية"

كتب- أحمد نجيب:

أعلنت وزارة النقل، حصادها لعام 2018 والمشروعات التي أنجزتها في القطاعات المختلفة من طرق وكباري وسكك حديدية ومشروعات مترو الأنفاق والنقل البحري.

وينشر مصراوي مشروعات وزارة النقل، في قطاع السكك الحديدية:

قالت وزارة النقل إنه جرى تجديد السكة في 53.9 كم سكة ليبلغ الإجمالي 155 كم، ويساهم المشروع في رفع كفاءة السكة تؤدى إلى زيادة معدل انتظام مواعيد وصول القطارات ومنع الحوادث الناتجة عن تهالك السكك.

وفيما يخص صيانة السكة، أعلنت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، صيانة 2119.4 كم سكة كم، ما يساهم المشروع في رفع كفاءة السكة تؤدي إلى زيادة معدل انتظام مواعيد وصول القطارات ومنع الحوادث الناتجة عن تهالك السكك، بالإضافة للتطوير الشامل للمزلقانات، وجرى تطوير نظم التحكم لعدد 45 مزلقان ليبلغ الإجمالي 335 مزلقان، ويساهم المشروع في تطوير مزلقانات الهيئة لتعمل أوتوماتيكيًا؛ لمنع الحوادث الناتجة عن تدخل العامل البشري، وفي الأعمال المدنية للمزلقانات تم التطوير المدني لعدد 27 مزلقان ليبلغ الإجمالي 595 مزلقان، ويساهم المشروع في تطوير مزلقانات الهيئة لتعمل أوتوماتيكيًا لمنع الحوادث الناتجة عن تدخل العامل البشري، وتوريد عربات ركاب تم توقيع التعاقد لتوريد 1300 عربة نقل ركاب مختلفة في 26 / 9 / 2018 مع التحالف المجري الروسي بمبلغ 1.016 مليار يورو.

وأضافت الوزارة، أنه جرى اختيار الشركة المنفذة لمشروع توريد عدد 6 قطارات كاملة بقيمة 126 مليون يورو، ويساهم المشروع في زيادة أسطول عربات الركاب بانواع ذات جودة عالية وبعدد كبير يحقق طفرة في مستوى الجودة والخدمة المقدمة داخل القطارات، وفيما يخص عربات قوى كهربائية تم توقيع التعاقد لتوريد عدد 40 عربة قوى كهربائية في 30 / 9 / 2018 مع مصنع سيماف بمبلغ 800 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في منع الأعطال الناتجة عن قصور توفير الكهرباء بالقطارات، وبالنسبة لتوريد عربات بضائع تم التعاقد على توريد 140 عربة بضائع مع مصنع سيماف بمبلغ 544 مليون جنيه، ويساهم المشروع في تنشيط عملية نقل البضائع بالسكة الحديد لزيادة إيراد الهيئة وتخفيف العبء على موازنة الدولة.

وبالنسبة للجرارات الجديدة، أوضحت الوزارة، أنه جاري متابعة إجراءات توريد عدد 100 جرار من شركة جنرال إليكتريك الامريكية بعد سداد الدفعة المقدمة بقيمة 57 مليون دولار + تم اختيارالاستشاري لشراء 100 جرار حديث بمبلغ 290 مليون يورو، ويساهم المشروع في زيادة قوة الجر بالهيئة تؤدي إلى زيادة انتظام مواعيد وصول القطارات والقضاء نهائيًا على مشكلة أعطال الجرارات، وإعادة تأهيل جرارات بالخدمة تم فتح اعتماد مستندى بمبلغ 10.9 مليون دولار لشراء قطع غيار لتاهيل الجرارات، ويساهم المشروع في زيادة قوة الجر بالهيئة تؤدي إلى زيادة انتظام مواعيد وصول القطارات والقضاء نهائيًا على مشكلة أعطال الجرارات، وتطوير محطات تم نهو تطوير شامل ( هدم وإعادة انشاء ) لعدد 4 محطات ( سبك الضحاك والرجدية ومحلة موسى وسجين الكوك ) بمحافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ وتم الاستلام الابتدائي لهم ليبلغ الإجمالي 14محطة، ويساهم المشروع في توفير مكان جيد لخدمة الانتظار والوصول للجمهور بمحطات ذات جودة وراحة تليق بجمهور ركاب السكة الحديد ،وتحسين محطات تم تحسين و صيانة عدد 20 محطة ليبلغ الاجمالي 86 محطة حيث يساهم المشروع في توفير مكان جيد لخدمة الانتظار والوصول للجمهور بمحطات ذات جودة وراحة تليق بجمهور ركاب السكة الحديد .

وبخصوص الأبراج الرئيسية بمشروعات تطوير نظم الإشارات تم الإنتهاء من عدد 2 برج رئيسي ( إيتاي البارود – أبو قرقاص ) ليصبح الإجمالي 4 برج رئيسي، ويساهم المشروع في تطوير نظام الإشارات علي شبكة خطوط السكك الحديدية والحد من تدخل العنصر البشري لتوفير أعلي درجات الأمان.