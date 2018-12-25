"الإسكان" تنظم ورشة عمل لمناقشة سلامة وسائل النقل والصيانة الذكية لها

كتب- محمد عبدالناصر:

تنظم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بدءًا من غدٍ الأربعاء، وحتى بعد غدٍ الخميس، ورشة عمل تحت عنوان "صناعة الطرق الخضراء" لمناقشة المخاطر والكوارث الطبيعية للطرق، وسلامة وسائل النقل والصيانة الذكية لها، وذلك بمقر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وقال الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، في بيان، الثلاثاء، إن ذلك يأتي في إطار أهمية دور البحث العلمي في خدمة المجتمع، والقضايا الهندسية الملحة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، والعمل على حل مشكلات الطرق ووسائل النقل بجمهورية مصر العربية.