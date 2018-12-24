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السيسي يتفقد معرض منتجات "ذوي الإعاقة" عقب تكريمهم (صور)

06:55 م الإثنين 24 ديسمبر 2018
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كتب– محمود مصطفى:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الإثنين، معرض منتجات متحدي الإعاقة، عقب انتهاء حفل التكريم الخاص بهم.

وكرم السيسي، الإثنين، ذوي الاحتياجات الخاصة، في الاحتفالية اليوم العالمي للإعاقة، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لذوي الإعاقة، اليوم الاثنين، بمركز المنارة للمؤتمرات، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان: "قادرون باختلاف".

السيسي منتجات ذوي الإعاقة معرض منتجات ذوي الإعاقة حفل تكريم وزارة الشباب والرياضة

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