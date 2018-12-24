رئيس "السكك الحديدية" يتفقد مشروعات كهربة الإشارات بخط الإسماعيلية بنها

كتب- أحمد نجيب:

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، اليوم الاثنين، مواقع العمل بمشروع كهربة الإشارات في المسافة من الإسماعيلية حتى بنها ضمن مشروع كهربة إشارات خط (بنها / بور سعيد / وصلة الزقازيق أبو كبير) بطول 213 كم شامل تطوير عدد ٨٨ مزلقان وإنشاء عدد ٢١ برجًا، منها ١٩ برجًا على الخط الطوالى وعدد ٢ فرعي على خط أبوكبير؛ لمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروع وسرعة الانتهاء من المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد كما شدد على مدير المنطقة بالتنسيق مع المحليات بإزالة أي معوقات من شأنها التأثير على تقدم الأعمال.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه بالإضافة إلى كهربة إشارات خط (بنها / بور سعيد / ووصلة الزقازيق أبو كبير) جاري تطوير منظومة كهربة الإشارات على خطوط (القاهرة / الإسكندرية) بمسافة 208 كم شامل تطوير 72 مزلقان، وخط بني سويف أسيوط بطول ٢٥٠ كم شامل عدد ٨٦ مزلقان، وخط (أسيوط / سوهاج / نجع حمادى) مسافة 180 كم، ويشمل تطوير عدد 72 مزلقان.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه جاري استبدال النظام الحالي الميكانيكي والكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث (EIS) يحقق أعلى معدلات الأمان، وحاصل على شهادة SIL4، مع التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشري، ما يؤدي إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة بالإضافة إلى متابعة مسير القطارات من خلال غرفة تحكم مركزية لحظة بلحظة، كما تعمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية مما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها.