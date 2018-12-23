بينها إنشاء 5 كليات.. "الأعلى للجامعات الخاصة" يوافق على 9 قرارات

كتب- محمد قاسم:

وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي على 9 قرارات جديدة.

وتضمنت القرارات، إنشاء 3 كليات جديدة بجامعة الأهرام الكندية وهي: العلاج الطبيعي، واللغات والترجمة، والفنون الإبداعية والتصميم، فضلاً عن إنشاء كليتي الطب البشرى وهندسة الغاز والطاقة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وتعديل مقر جامعة هليوبوليس الدائم ليصبح الكيلو 3 طريق القاهرة بلبيس الصحراوي ويضم كليات: الهندسة والتكنولوجيا، وإدارة الأعمال، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والزراعة الحيوية.

كما وافق المجلس على قبول 150 طالب ببرنامج المعلوماتية الطبية بجامعة النيل ليصبح إجمالي المقبولين سنوياً بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بالجامعة 250 طالب على أن تشكل لجنة لدراسة وفحص إمكانية نقل حصة الطلاب بباقي البرامج الهندسية بالكلية إلى كلية الهندسة والعلوم التطبيقية.

وافق المجلس على قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية التجارية والصناعية والسياحة والفنادق بكلية الفنون السينمائية والمسرحية بجامعة بدر وفقاً للائحة الخاصة بالكلية.

ووافق المجلس على بدء الدراسة ببرنامج الدراسات العليا لقسم هندسة البتروكيماويات بكلية الهندسة بجامعة فاروس، بحيث يمنح الدرجات العلمية الآتية: دبلوم البتروكيماويات، وماجستير العلوم فى البتروكيماويات، وماجستير الهندسة في البتروكيماويات على أن يتم قبول 15 طالب بكل درجة اعتبارا من فصل الربيع 2019.

ووافق المجلس أيضاً على بدء الدراسة ببرنامج الدراسات العليا MBA في تخصص التمويل التطبيقي والاقتصاد بكلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية فى مصر، اعتبارا من الفصل الدراسى الثاني للعام الدراسي 2018/2019 بحد أقصى 200 طالب.

كما وافق المجلس على بدء الدراسة بالبرامج المشتركة بين كلية التجارة بجامعة الإسكندرية والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية ، وقبول 200 طالب بحد أقصى فى برنامج إدارة الأعمال، وقبول 200 طالب في برنامج نظم المعلومات.

وشدد المجلس على عدم السماح ببدء الدراسة في أي برنامج أو كلية قبل موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية عليها.

وأحيط المجلس بصدور القرار الجمهوري بإنشاء جامعة السلام بطنطا، وكذلك عقد الشراكة الموقع بين جامعة فيينا الطبية وكلية الطب بجامعة النهضة.

كما أحيط بإنشاء المراكز التالية بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وهى: المركز الاستشاري للخدمات المتكاملة، ومركز الجودة والاعتماد وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومركز التعليم المستمر لطب الأسنان، ومركز اللغات.