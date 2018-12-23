وزير التعليم العالي يطالب الجامعات الخاصة بزيادة المنح المقدمة للأشقاء الأفارقة

كتبت- داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة تشجيع البحث العلمي بالجامعات الخاصة وتوفير حوافز للنشر الدولي للباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

وشدد عبدالغفار، في بيان لوزارة التعليم العالي اليوم الأحد، على ضرورة توفير بيئة محفزة لتشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على النشر بالمجلات العلمية العالمية، مشيرًا إلى تحقيق الجامعات الحكومية مراكز متميزة في التصنيفات العالمية وفى مجال النشر الدولي، مما ساهم في وضع جامعاتنا في المصاف العالمية سواء على مستوى التخصصات أو الموضوعات أو الجامعات.

وأشار إلى المقال الذي نشرته مجلة ناتشر العلمية عن تقدم مصر ضمن الاقتصاديات الناشئة على بعض الدول العالمية في معدل الأبحاث العلمية المنشورة.

وطالب عبد الغفار، بضرورة وضع رؤية واضحة للبحث العلمي بالجامعات الخاصة والأهلية لزيادة النشر الدولي، مشيراً إلى أهمية تواصلها مع الجامعات الحكومية للاستفادة من خبراتها فى مجال تأهيل وإعداد الكوادر للتقدم بالملفات المطلوبة للتصنيفات العالمية للنشر الدولي.

وأشار عبد الغفار إلى أنه جار البدء في وضع الرسوم الهندسية للمبنى المخصص للمعاهد والجامعات الخاصة بالتجمع الخامس، بحيث يقوم العمل على نظام الميكنة بما يساهم في سهولة التواصل مع الجامعات الخاصة.

كما طالب عبد الغفار بزيادة المنح المقدمة من الجامعات الخاصة للأشقاء الأفارقة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الدور الرائد لمصر في دعم القارة الإفريقية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.