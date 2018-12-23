تأجيل التصويت على مشروع قانون ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة

كتبت- ميرا إبراهيم:

أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة التصويت على مشروع قانون ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، المقدم من الدكتور محمد أحمد فؤاد والنائب إيهاب عبد العظيم، ليتم التصويت عليه باجتماع اللجنة غدا الاثنين، لإحالته للجلسة العامة

وأوضح المستشار أحمد حسين، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون يهدف إلي نقل العاملين على حساب الصناديق بالجهاز الإدارى للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة واستقطاع نسبة من موارد تلك الصناديق لصالح الخزانة العامة للدولة تخصص للأجور والمرتبات، مشيرا إلى تحفظ قطاع التشريع بالوزارة على مشروع القانون بعدما قامت بمراجعته، مستندة إلى أن المادة 128من الدستور تنص على أن القانون يبين قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافأت التي تتقرر علي الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولي تطبيقها.

وأضاف ممثل وزارة العدل أن الدستور أسند إلى المشروع بيان القواعد القانونية التي تتقرر بموجبها على خزانة الدولة من مرتبات المواطنين ومعاشاتهم وتعويضاتهم وإعاناتهم ومكافآتهم، على أن يحدد أحوال الاستثناء منها والجهات التي تتولي تطبيقها، وذلك لتهيئة الظروف التي تفي باحتياجاتهم الضرورية وتكفل مقوماتها الأساسية ليقوموا بمسؤلية حماية أسرهم والارتقاء بمعاشها، بما مؤداه أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشروع في هذا النطاق يكون مجافيا أحكام الدستور ومنافياً لمقاصده إذا تناول هذه الحالة لحقوق بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها.

وتابع: ولما كان مشروع القانون محل الدراسه قد نص في مادتيه الأولى والخامسة علي نقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى حساب الموازنة العامة للدولة مع استقطاع نسبة من موارد تلك الصناديق لصالح الخزانة العامة للدولة تخصص للأجور والمرتبات، فإن مؤدى ذلك ضرورة تضمين مشروع القانون قواعد تفصيليه لتحديد مرتبات العاملين المراد نقلهم لحساب الموازنة العامة للدولة، وكذا المعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت المقرر صرفها لهم من الخزانة العامة للدولة اتساقا مع نص المادة ١٢٨ من الدستور.