"إسكان النواب" توافق على منحة أمريكية لدعم مشروعات المياه والصرف الصحي

القاهرة - مصراوي:

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 538 لسنة 2018 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه والموقع في القاهرة بتاريخ 10/9/2018.

وتساءل المهندس علاء والي رئيس اللجنة، عن سبب التأخر في إنفاق المنحة.

من جانبه، عقب محي الدين أحمد ممثل الحكومة، أن تكلفة المشروع كانت أكبر من القيمة المقررة ولم يكن لدينا سوى تقليل حجم الأعمال بالمشروع، أو الحصول على دفعة لاستكمال المشروع، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي هو من أجرى دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.

وناقشت اللجنة التعديل المتضمن حذف عبارة 50 مليونًا و847 ألفا و41 دولارا أمريكيا وهي قيمة المنحة على أن يحل محلها عبارة 64 مليونا و619 ألفا و611 دولارا أمريكيا، وتظل اتفاقية المنحة سارية وفقا لما تنص عليه من أحكام وذلك فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل.

وأكد والي أن هذه الاتفاقية تهدف لتحسين مرافق المياه والصرف الصحى وتقديم الدعم المؤسسى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتحسين البنية التحتية والنهوض بالمشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى فى إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع.