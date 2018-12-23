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    بالتفاصيل.. وظائف شاغرة بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد - صورة

    11:27 ص الأحد 23 ديسمبر 2018
    بالتفاصيل.. وظائف شاغرة بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد - صورة

    المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد

    كتبت- ياسمين محمد:

    أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، عن حاجتها لمعلمين في التخصصات التالية، للعمل بالمدرسة خلال شهر مارس 2019: اللغة العربية، MATH، English، Physics، Chemistry، Biology".

    يأتي هذا في ضوء توسع المدرسة، واستعداداها لدخول برنامج دبلومة البكالوريا الدولية IB.

    وبالنسبة للشروط، اشترطت المدرسة الآتي: أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم، خبرة في العمل بالمدارس الثانوية، إجادة اللغة الانجليزية تحدثًا وكتابة، إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم.

    وأوضحت المدارسة، أن العمل يكون بنظام المأمورية المفتوحة، حيث يمنح المعلم مكافأة شهرية نظير الجهود غير العادية.

    وعلى الراغبين في التقدم، إرسال نسختين من السيرة الذاتية، إحداهما باللغة العربية، والأخرى بالانجليزية، مرفق بها صورة حديثة، وكذلك صحيفة أحوال إلكترونية مختومة من الإدارة التعليمية على الإيميل التالي: Hr.eiszated@gmail.com، وذلك في موعد غايته 31 يناير 2019.

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    فرص عمل وظائف المدرسة المصرية الدولية الشيخ زايد

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