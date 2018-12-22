نقيب الصحفيين: معرض "مصر 2018" يعزز روح التنافس المهني

كتب- مصطفى علي:

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن معرض "مصر 2018"، الذي تنظمه شعبة المصورين الصحفيين، "جميل للغاية" وبه جهد كبير بذلته الشعبة، وأتمنى أن تحذو جميع الروابط حذو شعبة المصورين الصحفيين.

وأضاف سلامة على هامش مشاركته في حفل توزيع جوائز مسابقة المصورين الصحفيين اليوم السبت: "للأسف في الوقت الحالي تواجه المهنة ضغوطا كبيرة ويحاول البعض الخروج عن سياق المهنية، ولكن مثل هذه المبادرات الجيدة تقوّي روح التنافس المهني الشريف بما يعزز من النجاحات المهنية الكبيرة".

وتابع: "رغم تعبي الشديد لارتباطي بزيارة الرئيس اليوم، إلا أنني كنت حريصا على مشاركتهم وسعيد للمشاركة فيها للعام الثاني على التوالي وهذا هو دور النقابة الحقيقي، الذي أسعى لإعادته، مثلما فعلت في معهد التدريب، فالمهنة هي الأساس في كل تحركاتنا النقابية ولذلك شاركت في المعرض".