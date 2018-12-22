موسى مصطفى: تحالف "الأحزاب المصرية" يهدف إلى مساندة الدولة

رئيس الوزراء: نولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التجارة مع القارة الإفريقية

كتب- محمد نصار:

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الغد، إن تحالف الأحزاب المصرية الذي يتم تدشينه اليوم السبت، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية من خلال طرح مشروعات تنموية تهدف إلى خدمة المجتمع المصري كله.

وأضاف موسى مصطفى، لمصراوي، على هامش تدشين التحالف الجديد، اليوم السبت، أنه سيتم إجراء تعديلات في هيكل الأحزاب والمكاتب التنفيذية.

وأكد رئيس حزب الغد، أن التحالف الحديد سيكون له دور مهم على الصعيد السياسي خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات.

وبدأ قبل قليل، مؤتمر تدشين تحالف الأحزاب المصرية بين التحالف السياسي المصري ومنسقه العام ومؤسسه تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وتحالف الأمة ومؤسسه موسى مصطفى موسى.